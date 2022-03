Twijfels over waterstofwijk Erflanden: 'Dit is niet het momentum'

CDA houdt hoop

Nu het gehele initiatief afwijzen, is veel te voorbarig, zegt het CDA. "Het is nu maart, en eind dit jaar gaan we beslissen. We zitten volop in de verkenningsfase en de afstemming met onze inwoners. En dan nu al roepen dat het allemaal niks wordt? Dan wordt het nooit wat", hekelt Jansen de negatieve houding.

Daarom zegt ze net als meerdere partijen het belangrijk te vinden dat mensen goed op de hoogte worden gehouden. "Probeer mensen te informeren over nut en noodzaak, want we zijn er bijna allemaal van overtuigd dat we iets moeten doen aan de klimaatverandering, en dat het nu moet gebeuren. Maar er zijn veel mensen die de know how niet hebben en de informatie missen die we nu met elkaar delen."

De ChristenUnie legt de nadruk op het belang van de energietransitie. "Er is hier veel discussie over de uitvoering en de financiële sommen, maar het moet ook gaan om de doelstelling voor de toekomst: we moeten naar duurzame energievormen toe. En daar is waterstof er een van. Het gaat om de toekomst voor onze kinderen", zegt partijleider Hetty Pullen. "En wat is dan het alternatief?", wijst ze naar de afwijzende houding van de VVD.

'Het kost de gemeente tonnen'

Dat was voor Bisschop opnieuw een gelegenheid om zich te beklagen. "We gaan van het aardgas af en grijze waterstof gebruiken dat ook door aardgas wordt gemaakt. Het momentum is er nu niet", zegt hij "Het kost ons als gemeente in anderhalf jaar al 6,5 ton. Het komend jaar komt daar nog eens 5,5 ton bij. Het geld klotst in Hoogeveen echt over de plinten heen."

Naast de twijfels over de voortgang van het project, wil een aantal partijen optimistisch blijven kijken naar het aardgasvrij maken van Erflanden. Het CDA hoopt bijvoorbeeld dat de subsidie van 4,4 miljoen, nog eens door het Rijk verhoogd wordt. "En als we een verandering voor de toekomst in willen zetten, dan zullen we ergens moeten beginnen", aldus de ChristenUnie, die net als de SP een duurzaamheidsslag wil maken. "Het feit is dat jongeren over de hele wereld zich zorgen maken of zij nog een leefbare situatie hebben. Het klinkt vervelend, maar dat we als Hoogeveen hier niet als eerste aan de gang mee moeten gaan, is een kulargument."