'Bezuinigingen op buurt- en dorpshuizen Hoogeveen keren keihard terug'

'Oude mensen gaan naar dorpshuis'

Is de jeugd dan niet welkom in de bestaande buurt- en dorpshuizen in de gemeente? Jongeren mijden die, zegt de SP. Dat komt volgens lijsttrekker Jutta van den Oord onder meer vanwege de oubollige uitstraling. "Maar het sociale isolement wat wij gaan veroorzaken met het wegsaneren van de buurt- en dorpshuizen, is vele malen groter", huivert ze voor de gevolgen. D66 ziet die tendens ook, zegt Rutgers. "Er zijn allemaal oude mensen die naar het dorpshuis gaan. Voor jongeren is dat blijkbaar niet de plek." Bovendien vindt ze dat ook gekeken moet worden naar plek om woningen te bouwen. "Want als je nergens kan wonen, kom je ook niet naar het dorpshuis."

"En wat doen we al die andere mooie initiatieven in allerlei buurten en dorpen? We zien dat woon-zorgcentra hele multiculturele centra worden en kerken meer doen voor hun achterban. Moet je tegen die initiatieven zeggen dat ze moeten stoppen?", zegt CDA'er Jansen, om te benadrukken dat het geld ook anders kan worden besteed. "Het gaat niet om de stenen, maar om de mensen."

Welke bezuiniging komt in de plaats?

Waar de linkse partijen optrekken tegen de aangekondigde kostenbesparingen, wil VVD-lijsttrekker Roelof Bisschop hen een spiegel voorhouden. "Je kan heel hard zeggen: op de dorpshuizen gaan we niet bezuinigen, maar daar moeten we wel iets anders voor hebben", wijst hij op de noodzaak van bezuinigingen. De SGP is in ieder geval geen partij die moeilijk doet over snijden in de uitgaven van buurt- en dorpshuizen. "Als een dorpshuis niet floreert en niet werkt, waarom zou je er als gemeente geld in stoppen? Misschien kan het samengevoegd worden", suggereert hij. "Maar elk heeft een eigen identiteit. Je voegt ze niet zo samen", acht Gemeentebelangen-lijsttrekker Hilma Hooijer die kans zo goed als onmogelijk.

Dat de functie ervan onmisbaar is, komt in het debat meermaals naar voren. "Afgelopen vrijdag was ik nog in De Wenning in Pesse. Zeventig mensen, jong en oud, hadden daar een geweldige avond. Ik ben om 23.30 uur 's avonds weggegaan, maar hoorde dat het tot de late uurtjes doorging. Dat kan niet in een woonzorgcentrum", zegt PvdA'er Van Eck. "En dat de kerken leeglopen: ik snap dat het voor het CDA een probleem is, maar het is niet de taak van ons als politiek om de zaaltjes bij de kerken weer te vullen. En als een buurthuis iets minder draait: kijk wat daar aan de hand is en leer van de huizen waar het wél goed gaat."