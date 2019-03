Het geheim van een 50-jarig huwelijk: 'Zwijgen en ja-knikken'

Maar liefst zestig gouden bruidsparen kwamen vandaag over de rode loper het gemeentehuis van Gieten binnen. Daar worden ze door loco-burgemeester Henk Heijerman eens even goed in het zonnetje gezet. Want vijftig jaar getrouwd zijn, dat is niet niks.

Is er een geheim voor vijftig jaar saampjes lief en leed delen? Dirk Kuik heeft het antwoord: "Gewoon zwijgen en ja-knikken", lacht Dirk. Om er snel achteraan te zeggen: "Nee hoor, gekheid. Je moet elkaar vrij laten." Dirk is al vijftig jaar gelukkig met Fina.'Vrijheid' is de sleutel, dat beamen gouden koppel Ina en Albert Holtjer ook. Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn, biechten ze op. "Ik ben een enorme sloddervos. Ik mik weleens wat dingen in de hoek", zegt Albert. "Inderdaad, terwijl ik zo opgeruimd ben", verzucht Ina.Ook neemt Albert niet zo vaak bloemen voor Ina mee. "Nee, de kleur is vaak niet goed. Dus ze koopt ze nu zelf maar", lacht hij.Voor het elfde jaar op rij ontvangt de gemeente Aa en Hunze de jubilerende bruidsparen. In totaal waren er maar liefst 107 echtparen die in 1968 getrouwd zijn. "Het was een turbulent jaar", begint Heijerman zijn toespraak. "Het was het jaar waar de anticonceptiepil werd ingevoerd en waarin Jan Janssen de Tour de France wint. Maar het jaar werd bekend door de moord op Martin Luther King en John F. Kennedy." De zaal vol bruidsparen luistert aandachtig.Al die mensen delen een huwelijksleven van vijftig jaar. Ondanks kleine irritaties en onhebbelijkheden, kunnen de paren flink lachen met elkaar. Fina geeft nog eens een laatste tip: "Laat elkaar helemaal vrij. Als je 's avonds maar weer samen aan tafel zit". Haar man werpt haar een steelse glimlach toe. "Had ik dat maar eerder geweten...."