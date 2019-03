Vijf vragen over de wachtgeldregeling

We belden met één van de oud-gedeputeerden die wachtgeld ontving, Rein Munniksma, en stelden hem vijf vragen over wachtgeld.Wachtgeld is de informele naam voor de uitkering die oud-bestuurders krijgen als ze vertrekken uit hun functie. "Een politieke loopbaan kan abrupt beginnen, maar ook heel abrupt eindigen. Bijvoorbeeld door een motie van wantrouwen, of bij nieuwe verkiezingen", zegt Munniksma. De toelage wordt uitgekeerd in afwachting van een nieuwe baan of het pensioen."De regeling geldt voor ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden. Bestuurders hebben in principe een tijdelijke benoeming, je wordt gekozen en dan ben je, in mijn geval dan, gedeputeerde, maar het kan morgen ook weer afgelopen zijn", aldus Munniksma."Als je een politieke functie hebt, en deze stopt. Dit kan zijn doordat het vertrouwen is opgezegd, maar ook omdat er nieuwe verkiezingen zijn." Ook een politicus die zelf opstapt heeft recht op wachtgeld."Er zit een maximum aan van 38 maanden. Het hangt er ook vanaf van hoe lang je politiek bestuurder bent geweest." Zodra de ex-politicus een nieuwe baan heeft, stopt de uitkering. Politici krijgen het eerste jaar 80 procent van het jaarsalaris uitbetaald. Als ze een nieuwe baan krijgen met minder salaris dan ze voorheen verdienden, wordt het salaris naar die 80 procent aangevuld.Munniksma: "Ik ben in 1978 begonnen als wethouder, toen bestond het al. Eigenlijk is het er altijd al geweest. In de politiek sta je in de schijnwerpers, en je hebt een hoop verantwoordelijkheid. Bovendien hebben veel politici hun carrière onderbroken om de politiek in te gaan. Die hebben dus niet zomaar weer een baan in hun oude vakgebied."