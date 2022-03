Rechter: makelaar moet schoolgebouw teruggeven aan gemeente Emmen

Makelaar Henrie Frieling moet het voormalige schoolgebouw De Tondel in Emmen terugleveren aan de gemeente Emmen. De rechter heeft dat vorige maand bepaald. Frieling kocht het pand in 2020 van de toenmalige stichting. Volgens de gemeente had die koop nooit mogen plaatsvinden vanwege eerder gemaakte afspraken over de school.

De gemeente verkocht het uit 1973 stammende pand ruim tien jaar geleden voor een symbolisch bedrag aan een bewonersbedrijf in de wijk Emmerhout. Bewoners, instellingen en bedrijven konden er ruimtes huren.

In 2018 stapte het toenmalige bestuur op nadat het vier jaar lang in de rode cijfers belandde. Het bewonersbedrijf werd omgesmeed in Pand 88, maar ook dit bestuur gaf er de brui aan. Twee jaar later kocht Frieling het pand van het wijkcentrum.

Schending

De verkoop heeft nooit mogen gebeuren, stelt de gemeente. Bij de verkoop aan het bewonersbedrijf is een bepaling opgenomen dat bij de opheffing van de stichting het gebouw terug moet naar de gemeente. Dat de stichting later is overgegaan in Pand 88 doet er verder niet toe.

De verkoop betekent schending van de toen gestelde voorwaarden. De gemeente is in gesprek geweest met Frieling, maar beide partijen zijn er samen niet over uitgekomen. Waarna de gang naar de rechter werd gemaakt.

Niet geldig

De rechter heeft vervolgens bepaald dat de koopovereenkomst tussen de stichting en Frieling niet geldig is en dat het pand alsnog teruggeleverd moet worden. Volgens wethouder Jisse Otter wordt er momenteel gewerkt aan de uitvoering van het vonnis.