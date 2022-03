Aantal positieve coronatesten in Drenthe gestegen afgelopen week

In Drenthe zijn afgelopen week gemiddeld 1.638 positieve coronatesten per dag geregistreerd. Daarmee ligt het gemiddelde hoger dan een week eerder, toen er dagelijks 1.280 coronagevallen aan het licht kwamen in Drenthe.Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).