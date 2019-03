Koffie-kleptomaan is niet te stoppen

Een 58-jarige man uit het Duitse Emlichheim is vandaag in Assen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes weken voor diefstal van koffie uit een supermarkt in Emmen. De uitspraak is gelijk aan de eis.

In juli vorig jaar is de man ook veroordeeld voor koffiediefstal. Hij kreeg toen 180 uur taakstraf opgelegd en een maand voorwaardelijk cel.De man had de taakstraf nog niet uitgevoerd of hij ging opnieuw in de fout. Niet voor het eerst, want hij heeft vaker winkeldiefstallen gepleegd, onder meer in Erica, Schoonebeek en Emmen. Ook daarbij had hij het vaak gemunt op pakken koffie.Hij is een zogeheten kleptomaan die telkens beterschap belooft. Vanaf 2006 is de man actief als koffiedief. Hij werd in december in de supermarkt betrapt door personeel. Hij gedroeg zich daarbij agressief.Er lag nog een maand voorwaardelijke cel op de man te wachten. Omdat de proeftijd van de vorige straf nog niet voorbij was moet hij van deze dertig dagen tien dagen uitzitten. De overige twintig dagen blijven ook boven zijn hoofd hangen.