Dwingeloo heeft zijn bibliotheek weer terug: 'Een heel feestelijk moment'

Dwingeloo heeft weer een bibliotheek. Tijdens de coronatijd moesten de inwoners van het dorp elders boeken lenen, maar nu is de bieb weer terug. Ze heeft een plek gekregen in dorpshuis Over Entinghe.

"Het voelt als een enorme opluchting", zegt bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk. "Voor mezelf maar ook voor de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Het is prachtig dat het is gelukt om de bibliotheek terug te brengen en dan ook nog op zo'n mooie plek."

De bibliotheek zit in dorpshuis Over Entinghe, wat mogelijkheden biedt om samen te werken met activiteiten. Want de taken gaan verder dan slechts het uitlenen van boeken. "Het heeft een belangrijke maatschappelijke functie", zegt Van der Tuuk. "Iedereen heeft het recht mee te doen aan de maatschappij. Met zo'n dorpshuis en bibliotheek geef je daarmee mogelijkheden."

Zorgcentrum De Weyert

De bibliotheek was gevestigd in zorgcentrum De Weyert, maar door corona waren de deuren voor bezoekers dicht. Vervolgens moest er een alternatief worden bedacht. Uiteindelijk konden ze dus terecht in het dorpshuis, maar het zag er even naar uit dat het hele feest niet doorging. De gemeenteraad besloot namelijk bijna te bezuinigingen.

Gelukkig voor de bibliotheek ging die bezuiniging niet door. Sterker nog, aan het eind van vorig jaar gaf de gemeente twaalfduizend euro voor de huisvesting. "Daarmee kunnen we tot aan het eind van dit jaar vooruit", zegt Van der Tuuk. "Daarna wordt het nog even spannend of de gemeente de bijdrage structureel wil geven. Daarvoor moeten we hard werken, maar we hebben goede hoop."

Slecht ter been