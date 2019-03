'Ik heb haar vijftien jaar lang gegijzeld met mijn drankgebruik'

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.De man sloeg in de nacht van 10 november vorig jaar zijn 41-jarige echtgenote in hun woning. De vrouw sloot zich op in de badkamer en belde de bevriende buurman van het stel. "Het is zover, mijn man heeft mij geslagen."De buurman had een sleutel van het huis en ging daarmee de woning van het stel binnen. Hij zag dat de Assenaar onvast ter been was en dat hij sterk naar alcohol rook. "Hij was gewoon Lazarus", verklaarde de buurman later als getuige. Hij nam de vrouw mee naar zijn huis, en belde de politie.Agenten namen de man mee voor verhoor. Hij moest een nacht in de cel doorbrengen. "Dat was het keerpunt", zei de Assenaar. "Ik heb mijn vrouw jarenlang gegijzeld met mijn drankgebruik." De vrouw deed geen aangifte tegen haar man. Maar de politie liet het er niet bij zitten. Daarom werd de strafzaak vrijdag toch behandeld.Het stel had in de nacht ruzie gekregen. De man herinnerde zich een voorval over een dipsausje. Wat er daarna precies was gebeurd, wist de Assenaar niet meer. De vrouw verklaarde later bij agenten dat het niet de eerste keer was, dat ze door haar man mishandeld was. Ze hield aan de mishandeling geen letsel over."De tijd van een vrouw slaan, en bij de voordeur tegen een agent zeggen dat alles onder controle is, die is geweest", zei de officier. "Normaal eis ik werkstraffen in huiselijk geweldzaken, maar in uw geval kies ik voor een geldboete", zei hij. "Maar verzaak niet nog een keer, want dan zijn we klaar."De Assenaar vreest voor zijn baan als de mishandeling bij zijn werkgever uitkomt. "Maar ik steek mijn hand in eigen boezem", zei hij. Sinds het voorval in november heeft de man het roer omgegooid. "Ik drink geen druppel meer.'"Het stel is nog steeds bij elkaar. "Ik wil dat ook graag zo houden en een goede echtgenoot en burger zijn", zei de man. Hij doorloopt momenteel een programma voor zijn probleem.Als stok achter de deur krijgt de Assenaar een proeftijd van twee jaar.