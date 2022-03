Alles uit de kast getrokken in Van Gogh-jaar: 'Culturele erfenis zichtbaar maken voor iedereen'

In het najaar van 2023 is het precies 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh enkele maanden in Drenthe verbleef. In het jaar 1883 verbleef hij ruim twee maanden in onze provincie. Het Van Gogh-jaar werd vandaag door talloze partners die bijdragen aan het culturele jaar rondom de kunstschilder alvast ingeluid in het kerkje van Zweeloo. Geen toevallige locatie, want het kerkje werd ooit op doek vereeuwigd door Van Gogh.