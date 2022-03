Automobilist verongelukt na botsing tegen boom bij Wanneperveen

Op de Zomerdijk (N375) tussen Meppel en Wanneperveen is vanavond even voor 21.00 uur een ongeluk gebeurd, waarbij een automobilist is verongelukt. Dat gebeurde nadat de bestuurder tegen een boom was gebotst ter hoogte van Wanneperveen. Volgens de politie was de bestuurder de enige inzittende van de auto.