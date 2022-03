Nieuw wijkcentrum Angelslo toegejuicht; voornamelijk zorgen om verkeerssituatie

Inwoners van Angelslo kijken vooral op een positieve wijze naar de plannen voor het nieuwe wijkcentrum dat het huidige en verouderde onderkomen moet vervangen. Vanavond konden wijkbewoners voor de een eerste glimp opvangen van de plannen tijdens een informatiebijeenkomst. Zorgen waren er ook, maar dan vooral over de nieuwe verkeerssituatie rondom de nieuwe huiskamer van de wijk en het aangrenzende winkelcentrum.

In januari werd bekend dat het gedateerde wijkcentrum aan de Statenwijk moet plaatsmaken voor een gloednieuw pand met twee bouwlagen. Het grootste gedeelte op de begane grond wordt het nieuwe thuis van ALDI. De supermarktketen bevindt zich nu een paar honderd meter verderop aan de Peyershof. De overige ruimte van het pand, inclusief de bovenverdieping, komt toe aan het nieuwe wijkcentrum. De gemeente Emmen, ALDI en stichting Wijkcentrum Angelslo trokken samen op in de plannen.

De afslag richting de Landschapslaan zit dicht op de uitgang voor de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het winkelcentrum. Dit baarde omwonenden toch wel wat zorgen. De verbindingsweg riep ook veel vragen op. Wijkbewoners vroegen zich dan ook af of het niet beter was om hier eenrichtingsverkeer te laten hanteren. Maar dat bleek lastig te zijn, omdat het de spreiding van geparkeerde auto's over de twee parkeervelden niet ten goede komt.