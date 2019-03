Grittenborgh-ontsnapper krijgt werkstraf voor mishandeling

Een 49-jarige man uit Zuidlaren, die in 1993 met geweld uit gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen ontsnapte, is voor mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

De man zat in 1993 in de gevangenis in Hoogeveen voor een bankoverval. De toen 23-jarige man ontsnapte met twee medegevangenen. Daarbij staken zij twee vrouwelijke bewakers neer en gijzelden zij de vrouwen. Andere bewakers moesten de deuren openen voor dit trio. Twee dagen later gaf de 23-jarige zichzelf aan en kreeg hij een celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd.De tbs werd vorig jaar door de rechtbank in Assen beëindigd. Dit ging tegen het advies van het Openbaar Ministerie in. Dat vroeg de tbs met een jaar te verlengen, omdat de man nog moest voorkomen voor een mishandeling binnen de kliniek. Deze zaak diende vandaag bij de politierechter.De man stond terecht voor het mishandelen van een medebewoner in de kliniek. Dit gebeurde op 22 mei van vorig jaar. Beide mannen woonden begeleid naast elkaar. Ze kregen ruzie over te harde muziek. De officier van justitie eiste een werkstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.De rechter oordeelde iets milder, omdat de man na het incident acht weken in de tbs-kliniek in Groningen heeft gezeten.