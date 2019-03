Ondernemen in Drenthe: Google Assistant in Emmen geschikt gemaakt voor Europese steden

Technologies Added is gevestigd in het voormalige pand van Philips Lighting . Philips vertrok naar Oost Europa. Tientallen werknemers kwamen op straat te staan. Na een actie van onder andere de provincie Drenthe en de gemeente Emmen is Technologies Added het alternatief geworden."De gedachte erachter is dat je door slim te organiseren je producten hier voor een goeie prijs kan laten maken", zegt directeur Rob Goossens in het programma 'Ondernemen in Drenthe'. "Je hoeft als ondernemer niet zelf een productielijn op te zetten." Alles moet zoveel mogelijk geautomatiseerd mogelijk.Inmiddels worden in de fabriek verschillende producten gemaakt. Scootmobielen bijvoorbeeld van Scoozy, slimme lantaarnpalen van Sustainder en waterzuiveringsinstallaties van Hydraloop. Met de Hydraloop kan water in huis worden gezuiverd en opnieuw gebruikt worden, zegt eigenaar Arthur Valkieser.Valkieser: "De wereldbevolking groeit met 2 miljard mensen. Er is waterschaarste. Zelfs in Nederland. Mensen moeten anders met water om gaan. Het water uit de douche en de wasmachine wordt opgevangen in het apparaat, het wordt gezuiverd en opnieuw gebruikt voor bijvoorbeeld het toilet en de tuin."Volgens Valkieser is de fabriek in Emmen een uitkomst. Daarmee hoeft hij niet zelf te investeren in een productielijn bij zijn bedrijf in Leeuwarden. "Apple maakt z'n telefoons ook ergens anders. Produceren is een vak apart. Het is voor ons beter om daar andere partijen voor te vinden."Technologies Added heeft nog even nodig om rendabel te worden. "We zijn nog zeker niet geslaagd. We hebben een heel mooi begin en het perspectief is goed. Binnen nu en een jaar moeten we op eigen benen kunnen staan. We willen steeds vernieuwende dingen hier maken". Binnenkort wordt begonnen aan een nieuwe opdracht. Google Assistant apparaten ombouwen en geschikt maken voor winkels in Europa.Het gaat om tenminste twintig zeecontainers vol van deze apparaten uit China. Het zijn geluidsboxen waar je tegen kan praten. Met hulp van technologie van Google geeft het apparaat antwoord op vragen. In Emmen worden de apparaten geschikt gemaakt voor de Europese markt met nieuwe software en een display voor in winkels in de grote steden in Europa.Dit weekend is er in het pand van Technologies Added een hackathon. Dat is een wedstrijd waarbij oplossingen worden gezocht voor ondernemers. Verschillende teams doen dit weekend mee. Ook een team uit Singapore en India doen via een Skypeverbinding mee. Er zijn prijzen aan verbonden.Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online: