Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vrijdagavond begint meteen goed. Het Internationaal Filmfestival draait die avond al zijn openingsfilm in Assen. “Vrijdagavond is natuurlijk een veel mooier moment om het festival te openen dan de zaterdagochtend.” Alle andere films van het festival worden vrijdag niet gedraaid. Die zijn zaterdag pas te zien. Het festival zal zich focussen op vrouwen in de filmindustrie.Staatsbosbeheer organiseert zaterdagochtend vroeg een wandeling. Het is maart, dus de eerste vogels laten zich weer horen. En wat is er nou mooier dan het maken van een wandeling terwijl je geniet van de vogeltjes die fluiten? Als je mee wilt doen moet je wel vroeg uit de veren. De wandeling begint namelijk om 8:00 uur.Als je echt zoekt naar een fysieke uitdaging, kun je ook een andere wandeling maken. De weidebliktocht kan die behoefte misschien vervullen. De organisatie verwacht dat zo’n vijf tot zeshonderd deelnemers mee wandelen op routes tussen de 10 en 40 kilometer. Om 8:00 uur vertrekken de eerste wandelaars. Deelname kost 5 euro.Stel je jezelf toch liever bloot aan iets dat minder fysiek uitdagend is, kun je het hele weekend terecht in Dalen. Tijdens de Open Atelier Dagen exposeert Arne Hiddingh in museummolen “Jan Pol”. De schilder die een groot deel van zijn jeugd in het Drentse Dalen heeft doorgebracht, toont daar zijn hyperrealistische portretten en kleurrijke, urban stadgezichten.Is orgelmuziek jouw ding? Dan kun je zaterdag terecht in Hoogeveen. In de Grote Kerk zal Roy Pruisscher optreden met orgelmuziek. Dit is een inloopconcert, dus iedereen is vrij om te komen en te gaan wanneer zij dat willen. Met dit concert zal aandacht gevraagd worden voor het religieuze erfgoed van de provincie.De motorclub MC80 organiseert zondag een offroad rit. Motoren en quads kunnen een route in de buurt van Ruinen rijden. Let wel, mocht een deel van de route je over een openbare weg leiden, dan gelden de normale verkeersregels ook. Je kunt je voor 20 euro inschrijven.In de synagoge van Zuidlaren kun je zondagmiddag luisteren naar een optreden van Ronald Moelker. De internationaal bekende muzikant zal stukken spelen op blokfluiten en saxofoons. Hij heeft zowel klassieke nummers als eigen composities op zijn repertoire staan.In Oosterhesselen kun je zondagmiddag terecht voor een jazzoptreden. Jazzuzzy is een muzikale jazzcombo uit Drenthe voor dans- en achtergrondmuziek. Het is hoofdzakelijk rustige muziek. Er treden niet alleen jazzmuzikanten op. Ook andere stijlen, zoals blues en latin krijgen een podium.