Tynaarlo zet streep door Drenthe Rally-proeven in Zeijen en Yde

Volgens het college was de vergunningsaanvraag niet compleet. De aanvraag bestond uit twee gedeeltes: een stikstofberekening en een onderdeel flora en fauna. Dat laatste onderdeel was niet voldoende uitgewerkt door de organisatie, aldus de gemeente.

De organisatie zou later deze week nog met een aangepast voorstel komen, maar dat is volgens burgemeester Marcel Thijsen te laat. Thijsen blijft enthousiast over de rally, maar waarschuwde vooraf dat de vergunningsaanvraag goed in elkaar moet zitten en compleet moet zijn. Dat laatste is volgens de gemeente niet het geval.