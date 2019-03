Orvelte en Bourtange praten over auto's

"Concrete resultaten heeft het niet opgeleverd, maar het was erg leuk en leerzaam", vertelt Roelinda Neuwitter van Vereniging Algemeen Belang Orvelte. "De dorpen lijken op elkaar. We zijn allebei museumdorp en lopen tegen dezelfde problemen aan."Het belangrijkste onderwerp van gesprek was het autoverkeer. "We hebben vooral gesproken over verkeersstromen en parkeren in Orvelte en Bourtange", zegt Neuwitter. "Je wilt zoveel mogelijk bezoekers laten genieten van je mooie dorp, maar hoe ga je om met al die auto's?""Waar laat je die en hoe voorkom je dat ze dwars door je dorp rijden en parkeren waar je ze niet wilt hebben? Soms staan er geparkeerde auto's op uitritten van inwoners. We hebben parkeerplaatsen en we willen dat ze daar parkeren. In Bourtange is het nog een graadje erger, want daar loopt ook nog een sluiproute door het dorp heen", aldus Neuwitter.