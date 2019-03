Een windmolen in de Amsterdamse Prinsengracht

Kees Pieters, zo heet deze voorman van Nederwind. Dit bureau doet onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van energiescenario’s.In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad legt Pieters een voorstel voor om een windturbine te plaatsen in de Prinsengracht, enkele meters van de kade, om zo het scheepvaartverkeer niet te hinderen. 'Prinsengrachtmolen', zo moet het gaan heten.De windturbine symboliseert volgens Pieters de toekomst te midden van de Amsterdamse historie. "Waar Venetië is verworden tot een museumstad, wil Amsterdam een levende stad zijn, waarin verleden en toekomst samenkomen. Deze windturbine zal één van de tekenen zijn van Amsterdam als levende stad. "Pieters wil dat de Prinsengrachtmolen een icoon zal worden. In lijn met de Amsterdamse traditie was het oorspronkelijk de bedoeling om het opschrift 'te plaatsen. Pieters: "Omdat recentelijk het gemeentebestuur een minder individualistische koers is gaan varen hebben we dit vervangen door '', waarmee de verbinding tussen dit icoon en de gehele Amsterdamse bevolking wordt benadrukt."Met een bevolking binnen de grachtengordel, die in groten getale heeft gestemd op partijen als GroenLinks en D66, denkt Pieters dat het draagvlak in de buurt gewaarborgd is: "Deze partijen hebben de energietransitie immers hoog in het vaandel staan."De windturbine moet recht tegenover de woning van Ed Nijpels komen. "Als voorzitter van het Klimaatberaad zal hij met zijn enthousiasme voor windmolens zeker de buurt mee krijgen. Dat de burgemeester van Amsterdam één van de prominenten is van GroenLinks, zal ook zeker helpen het draagvlak te vergroten.""Te zeer is de laatste tijd het beeld ontstaan van een witte wijn sippende grachtengordelelite, die de burgers in het land opzadelt met haar groene plannen", zo schrijft Kees Pieters in zijn voortel aan de raad. "Door instemming met de bouw van deze windturbine kan de Amsterdamse grachtengordel haar solidariteit tonen met de bevolking in de Veenkoloniën, de Rijnmond en vele andere gebieden in Nederland, waar de leefomgeving sterk wordt aangetast door de energietransitie."De Amsterdamse gemeenteraad zal in de raadsvergadering van woensdag 13 maart het voorstel behandelen bij de binnengekomen stukken. Op de raadsagenda valt te lezen dat voorgesteld wordt het voorstel door het college van burgemeester en wethouders te laten afhandelen, en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid.In hoeverre het Amsterdamse college het voorstel serieus zal nemen is niet bekend.