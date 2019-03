Dion Otten breekt sleutelbeen bij test

In de laatste trainingssessie in Spanje ging Otten er na een snelle hairpin-bocht met een highsider hard af.Het is de bedoeling dat de jonge Assenaar in Nederland zo snel mogelijk geopereerd zal worden. Vanavond vliegt hij nog naar huis. Het is nog afwachten of hij bij de testdag op het TT Circuit van de KNMV, eind maart, aanwezig zal zijn.