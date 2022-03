Leger des Heils neemt daklozenopvang Assen over van Cosis

Cosis helpt met name mensen met een verstandelijke of psychische beperking. De Maatschappelijke Opvang (MO) past volgens de zorginstelling niet goed bij de eigen visie en strategie.

In de opvang verblijven mensen die om uiteenlopende redenen dak- of thuisloos zijn geworden. Een aantal van hen heeft psychische stoornissen, anderen hebben door financiële problemen geen huis meer. Behalve nachtopvang biedt de MO ook begeleiding voor dakloze jongeren vanaf 18 jaar.

Voor het begeleiden van die doelgroep is specialistische kennis nodig. Medewerkers met die kennis moeten continu aanwezig zijn in de opvang. Dat past Cosis niet meer.

Voor het Leger des Heils is de Maatschappelijke Opvang een aanwinst. Regiodirecteur Claudia van Bruggen noemt de nachtopvang een ontbrekende schakel in de Assense keten van de hulporganisatie.

De zorg die gebruikers van de opvang krijgen, zal volgens de regiodirecteur niet veranderen. Het Leger des Heils neemt het personeel van de opvang over van Cosis. Van Bruggen: "Samen met hen willen we kijken wat we de in de toekomst aan de opvang kunnen verbeteren."