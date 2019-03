'Politica': documentaire over vrouwen in de politiek op TV Drenthe

Teunissen probeert in de documentaire de vooroordelen over vrouwen in de politiek weg te nemen. "Ik heb zeven vrouwen geïnterviewd, onder wie de drie vrouwelijke lijsttrekkers die meedoen aan de komende Statenverkiezingen. En ook vier andere vrouwen, onder wie voormalig commissaris van de koning van Drenthe Margreeth de Boer en oud-burgemeester van Westerveld Tryntsje Slagman."Volgens Teunissen is de verdeling tussen mannen en vrouwen in de politiek in Nederland nog steeds niet gelijkwaardig en hangt Drenthe als je kijkt naar de provincies nog steeds een beetje onderaan."Wat ik wil overbrengen, is dat het nog steeds een probleem is en dat het niet gelijk is. Dat ligt niet aan vrouwen, maar dat ligt nog aan de cultuur. Vaak zijn het nog steeds oudere mannen die de dienst uitmaken in Drenthe. Er moet een omslag worden gemaakt."