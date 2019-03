Formule 1-lobby gaat door met paginagrote advertentie in Telegraaf

Het initiatief van de advertentie komt van de Business Club Grand Prix Assen 2020. Dat is een club ondernemers uit Drenthe, Groningen en Friesland die samen strijden voor de Formule 1 in Nederland."Heel Nederland is enthousiast over de Formule 1 in 2020. Jij toch ook?", zo luidt de tekst in de advertentie. De ondernemers sporen lezers aan naar een website te gaan en daar een speciale racebril te downloaden en te printen. De bedoeling is dat mensen een selfie maken met de bril en deze vervolgens op sociale media posten.De noordelijke ondernemers strijden niet meer uitsluitend voor de komst van de Formule 1 naar Assen. Mensen kunnen op hun website ook racebrillen downloaden met de teksten