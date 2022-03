Labradoodle Suus helpt kinderen in Hoogeveen met hun problemen

Praten kan 'ie niet, maar zorgen dat anderen dat wel wat sneller doen is een van zijn specialiteiten. Labradoodle Suus, een zwart gekrulde viervoeter die sinds een jaar rondloopt bij het speciaal onderwijs van RENN4 in Hoogeveen. Samen met leerkracht Ilse Snippe vormt ze Hond in School Interventies.

"Suus is er gewoon altijd voor je, ze is zacht, sociaal. Het is net magie", vertelt een enthousiaste leerling over het effect dat de hond op haar heeft.

'Hier moet ik wat mee'

Ruim twee jaar geleden nam Snippe hond Sjoef mee naar school. Haar leerlingen waren heel benieuwd naar het beest omdat ze er vaak over vertelde. "Ik nam hem mee en toen zag ik gewoon hoe zij bewust of onbewust de kinderen opende. Het gaf mij ingang tot een gesprek", vertelt Snippe over de eerste ervaring van haar leerlingen met de hond.

"Ik gaf toen les aan groep 8. Die gaan al best puberen, dus dan zijn ouders en juffen niet meer zo leuk. Dus dan wringt het soms met contact zoeken met sommige leerlingen. Toen zag ik een leerling die dus helemaal opende door Sjoef. Daar had ik maanden daarna nog profijt van in het contact met de leerling", gaat de leerkracht verder. Meteen spookte door haar hoofd: hier moet ik wat mee.

Problemen

Wanneer hond Sjoef drachtig is zoekt ze contact met Serge Graus (zoon van Martin Gaus red.) Ze vraagt hem om ondersteuning in het proces om een hond te trainen voor dit soort problematiek. "En ook heb ik meteen de directeur van school gemaild om te praten over het idee om meer leerlingen te helpen. Die zei meteen dat ik langs kon komen."

Gaus voorziet haar van tips en zelf volgt ze een training van Dogs Assisted Interventions in Amersfoort. Snippe en hond Suus hebben inmiddels niveau 1 afgerond, zijn bijna klaar met niveau 2 en gaan nog door naar niveau 3, wat meer gericht is op het onderwijs. "Vooral kinderen met hechtingsproblematiek en selectief mutisme, die gaan opeens praten", vertelt Snippe trots.