Agenten arresteren witwasser op terugweg van cursus witwassen

Agenten van de politie in Noord-Drenthe reden gistermiddag over de A28 bij De Wijk. Daar kregen ze de twee mannen uit Noord-Holland in het vizier. De agenten kwamen net terug van een cursus op de politieacademie in Apeldoorn.Een stopteken van de politie negeerden de Amsterdammers. Uiteindelijk konden de twee na een achtervolging op de N48 worden stopgezet. De agenten kregen daarbij hulp van collega's uit Hoogeveen.Tijdens zijn aanhouding bleek dat de bestuurder een boel contant geld bij zich had. Hij wordt verdacht van witwassen. Ook had hij geen rijbewijs en was de auto niet verzekerd. De man is een bekende van de politie. De andere inzittende valt volgens de politie niets te verwijten."Leuk detail: de collega's kwamen net van de cursus witwassen en konden het geleerde meteen in de praktijk brengen", aldus de politie op Instagram