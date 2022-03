Djammen: 'Dirt', het nieuwe album van Jonathan Rhodes

"Wij maken Americana uit Hollandse klei", duidt singer-songwriter Jonathan Rhodes zijn stijl. Er is geen woord aan gelogen. "Ik ben zelf Gronings, maar de twee jongens achter mij die hebben wat Drentse achtergrond", grapt hij.

De vierkoppige band schuwt zijn noordelijke afkomst in ieder geval niet. De rootsmuziek van het Amerikaanse platteland past de mannen als een oude jas.

Dirt

"We hebben een mooie camper, want we gaan binnenkort een release tour on wheels doen", vertelt de zanger. "We hebben net een nieuwe cd gemaakt en die gaan we het land inbrengen met de camper. De cd heet 'Dirt', dat kun je ook zien aan de voorkant", wijst Jonathan op de hoes van het EP'tje, waarop een modderige schoen is afgebeeld.

"Alle liedjes gaan op de een of andere manier over werken", legt de zanger uit. Werken in de breedste zin van het woord. Zo staat er een ode op de plaat aan een verlaten mijnbouwstadje, waar nog noeste arbeid werd verricht. "Maar ook mentaal werken. Het idee dat mensen, ik, wij, vaak heel erg bezig zijn met: doe ik wel genoeg? Presteer ik wel genoeg? Ben ik wel gelukkig genoeg?" De zanger legt uit dat dat ook een vorm van werken is die tot uiting komt in de verhalen op de EP. "En dat het ook wel eens een keer wat rustiger mag, in ieder geval voor mij." De rustige rootsliedjes op het album onthaasten in ieder geval wel.

Goede koers

"Ik deed vroeger al wel veel solo", vertelt de singer-songwriter. Hij speelde toen al akoestische Americana. "Een paar jaar geleden dacht ik: ik wil dat weer oppakken, maar eigenlijk met een band. Toen ben ik eerst met Daniël gaan zitten", wijst hij op gitarist Daniël Tanate. Samen luisterden ze naar wat demo's van Jonathan. De heren bedachten vervolgens hoe ze daar een band om heen konden vormen. "De afgelopen twee jaar hebben we die band uitgebreid me de twee jongens achter mij." En die twee jongens zijn bassist Michaël Nieuwenweg en drummer Pandu Windartono. "We hebben nu wel een goede, stevige basis."

Nashville

Het doel van de mannen is niet om hits te scoren. "Het is ook niet muziek die je heel snel op 3FM zal horen." Toch hebben de heren wel mooie plannen. De grote festivals meepakken bijvoorbeeld. Als het dan niet op de hoofdpodia van de festivals is, deert de mannen niet. "Americana Fest in Nashville over vijf jaar", droomt de zanger. "Dat zou wel mooi zijn."