Off-road evenementen De Wolden op de tocht: 'Heel schadelijk voor de natuur'

Na de Drenthe Rally staan nu ook een off-road evenement in Ruinen op de tocht. Morgen dient een kort geding, aangespannen door Natuurbeschermingswacht Meppel. Komende zondag houdt motorvereniging MC'80 een off-road rit waar zo'n zevenhonderd motoren aan meedoen.

Tot ergernis van natuurbeschermingswacht Meppel. "Het evenement is heel schadelijk voor de natuur", zegt Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht. "Het is midden in het broedseizoen. Vogels hebben de rust nodig en dan worden ze verstoord door honderden crossmotoren. Daarnaast zijn reptielen zoals kikkers nog heel traag door hun winterslaap. Er is een grote kans dat die worden overreden."

Dubbeltje op zijn kant

Motorvereniging MC'80 organiseert de rit en gemeente De Wolden gaf daar een vergunning voor. Terwijl dat volgens Starre deels een taak is van de provincie. "De gemeente kijk naar zaken als verkeersveiligheid, maar de provincie is het bevoegd gezag wat betreft de natuurbescherming", legt Starre uit.

"Als het evenement niet aan de normen voldoet, omdat er bijvoorbeeld teveel stikstof wordt uitgestoten, moet de provincie handhaven." De Natuurbeschermingswacht heeft inmiddels een aantal handhavingsverzoeken bij de provincie neergelegd. Het is nog onduidelijk wanneer de uitspraak volgt van het kort geding, maar volgens Starre wordt het een dubbeltje op zijn kant. "Maar we zouden nooit een zaak aanspannen als we er niet het volste vertrouwen in hebben", zegt hij.

Drenthe Rally

Het off-road evenement in Ruinen is niet het enige evenement dat gevaar loopt. Vanochtend ging een streep door een deel van de Drenthe Rally. De gemeente Tynaarlo besloot geen vergunning af te geven voor de proeven die door Zeijen en Yde zouden gaan. Volgens het college was de vergunningsaanvraag niet compleet. Onder meer de gedeeltes stikstofberekening en flora en fauna waren niet goed uitgewerkt.

Onredelijk