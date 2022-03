FC Emmen Podcast #26: 'Heuvelman for president'

FC Emmen maakte afgelopen maandag optimaal gebruik van het puntverlies van FC Volendam bij VVV-Venlo (0-0). De ploeg van trainer Dick Lukkien won met 1-3 van Jong PSV, al was er in de openingsfase nog genoeg op het spel van de Drenten aan te merken. Dus hebben de panelleden genoeg munitie om los te gaan in de FC Emmen Podcast.

Door de overwinning vloeide er uit de nederlaag tegen Helmond Sport (1-2) niet heel veel bloed voor de Drentse club. Lukkien pareerde de 'lichte paniek' bij het publiek na afloop van de winstpartij tegen Jong PSV: "We beginnen op een echte voetbalclub te lijken. Ze zijn wellicht vergeten dat we acht wedstrijden niet hebben verloren. We moeten vooral rustig blijven. Ik heb vertrouwen in mijn mannen."