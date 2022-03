Onderzoek: Veel minder woningen mogelijk in ruil voor Lelylijn

Het bouwen van 220.000 woningen in het Noorden in ruil voor de Lelylijn is 'zeer ambitieus'. Dat zegt het onderzoeksrapport 'Gezamenlijke analyse Deltaplan Noord-Nederland', dat is opgesteld door vijf onderzoekbureaus. Het rapport heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de Lelylijn, de nieuwe spoorlijn tussen Groningen en de Randstad.

De kosten voor de Lelylijn worden in het onderzoek opnieuw ingeschat tussen de vijf en tien miljard euro. In ruil voor de spoorlijn hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen aangeboden om 220.000 woningen te bouwen. 'Uitgaande van actuele verhuistrends en de prognoses van woningtekorten zijn de aantallen in het Deltaplan zeer ambitieus te noemen', schrijven de onderzoekers, die in opdracht van het Rijk en de regio werkten. Zo meldt RTV Noord

Hooguit ruim 90.000 nodig

Het onderzoeksteam, onder meer bestaand uit adviesbureau TwynstraGudde en ingenieursbureau Sweco, stelt dat 25.000 tot 75.000 woningen eerder haalbaar zijn. Dat zou in het uiterste geval hooguit kunnen doorgroeien naar ruim 90.000 woningen, zo concluderen de onderzoekers.

Bovendien heeft nieuwe woningbouw op deze schaal ook andere gevolgen, want dan moet er ook fors geïnvesteerd worden in de overige infrastructuur. Denk daarbij aan nieuwe wegen en fietspaden. Wanneer mensen uit de Randstad besluiten in het minder verstedelijkt Noord-Nederland te gaan wonen, zullen zij ook meer gebruik gaan maken van de auto. Dat levert nieuwe verkeersknelpunten op, zo voorspellen de onderzoekers. Om die op te lossen moeten het Rijk, provincies en gemeenten miljoenen investeren in het wegennet.

Positief effect op leefbaarheid

De Lelylijn en de Nedersaksenlijn, een directe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede, hebben beide een positief effect op de leefbaarheid en de ontwikkeling in de regio. Beide lijnen bieden het Noorden meer mogelijkheden om volwaardig aan de Nederlandse economie deel te nemen. Dat heeft wel een prijs: voor de Lelylijn bedragen de kosten vijf tot tien miljard euro. De Nedersaksenlijn moet tussen de 500 miljoen en 1,2 miljard euro gaan kosten. Deze investeringen zijn lucratiever dan geld steken in bestaand spoor, aldus de onderzoekers.

Lelylijn naar Duitsland?