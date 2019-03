Veel wind dit weekend: KNMI waarschuwt met code geel

rtvdrenthe.nl/weer

Het KNMI heeft voor vanochtend en vanmiddag code geel afgegeven voor het hele land vanwege de kans op zware windstoten."De wind is nu krachtig uit het westen en zal vanmiddag ook nog krachtig zijn. De windstoten trekken nog wat meer aan", vertelt weerman John Havinga. Ook krijgen we volgens hem te maken met buien, waarbij kans is op hagel.Het gure weer houdt dit weekend aan. "Morgen staat er eerst een matige wind en is het even wat rustiger. Het wordt een frisse dag. In de loop van de middag en in de avond zijn er perioden met regen. En de wind neemt weer wat toe tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten", aldus Havinga.Maandag verwacht hij veel buien, met ook hagel. En er staat maandag ook een vrij krachtige wind uit het noordwesten.