Kijk terug: Verkiezingsdebat gemeente Tynaarlo

Als zevende gemeente was Tynaarlo vandaag aan de beurt voor een nieuw RTV Drenthe-verkiezingsdebat. Acht lijsttrekkers hadden, verdeeld over twee thema's, de taak om zoveel mogelijk kiezers te overtuigen.

Het eerste onderwerp dat centraal stond is de supermarktkwestie op het oude Prins Bernardhoeve-terrein in Zuidlaren. Al jaren is de vraag hoe de invulling van dat terrein eruit komt te zien. Het tweede thema ging over de eventuele aanleg van een transferium langs de A28 bij De Punt.