FC Groningen bekijkt opties om historische FC Emmen-doelpuntenmaker uit Rusland te halen

Voormalig FC Emmen-verdediger Glenn Bijl staat mogelijk voor een tijdelijke terugkeer in de eredivisie. FC Groningen onderzoekt de mogelijkheid om Bijl tot het einde van dit seizoen over te nemen van Krylja Sovetov Samara, de Russische club waar Bijl afgelopen zomer neerstreek na vier seizoenen aan De Oude Meerdijk te hebben gevoetbald.

Dat FC Groningen de mogelijkheden onderzoekt om Bijl tijdelijk over te nemen volgt op het nieuws van gisteren, toen voetbalorganisatie FIFA bekendmaakte dat spelers die uitkomen in Rusland tot de zomer mogen vertrekken bij hun club vanwege de onrust in het land. Als spelers in Rusland er met hun club voor 10 maart zelf niet uitkomen, hebben ze het recht om hun contract op te schorten tot 30 juni. Ze worden dan als spelers zonder contract gezien, waardoor ze vrij zijn om bij een andere club een contract te tekenen.

Oriënterende fase

Bijl kwam tot nu toe elf keer in actie voor Krylja Sovetov Samara. Of het daarbij blijft is de vraag. Volgens Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur van FC Groningen, is het contact met Bijl nog wat pril, maar hij noemt de oud-FC Emmen-verdediger een 'interessante speler'. FC Groningen probeerde de 26-jarige Bijl volgens RTV Noord twee jaar geleden ook al terug naar Groningen te halen, maar toen verlengde hij zijn contract bij FC Emmen.

Fledderus laat wel weten dat hij de mogelijke komst van Bijl nog niet met zijn technische staf heeft besproken, omdat de interesse zich nog in een oriënterend stadium bevindt. Bijl kwam via SC Stadskanaal en FC Groningen in 2017 bij FC Emmen. Daar werd hij al snel een vaste kracht in de ploeg van Dick Lukkien.

Records