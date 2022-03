'Organiseer nooit een rally-evenement in verkiezingstijd'

Drenthe Rally-organisator Bertram Buikema vernam vanochtend via RTV Drenthe dat een gedeelte van de rally geschrapt is door de gemeente Tynaarlo.

"Dan ben je wel even onaangenaam verrast", laat de organisator weten. "We hadden gehoopt dat ze even zouden wachten tot de raadsvergadering van vanavond. Dan had de raad er nog even over kunnen vergaderen."

Het stoot hem vooral tegen de borst dat hij niet eerst op de hoogte is gesteld van het afhaken van de gemeente. "Het is wel zo netjes als je als gesprekspartners mekaar inlicht van: 'We zijn voornemens het gesprek te beëindigen.' En dat je dan pas het naar buiten brengt."

Ervan geleerd

Volgens Buikema heeft de organisatie er alles aan gedaan op tijd de resultaten te communiceren. "Ik geef toe dat de tijd krap was", zegt Buikema. "Maar een afspraak moet je naleven."

Voor Buikema staat één ding als een paal boven water na deze kwestie met de gemeente Tynaarlo. "Wat wij geleerd hebben? Organiseer nooit een rally in verkiezingstijd", lacht Buikema. "Er is politieke druk en partijen vallen over elkaar heen. Ze stellen vragen van: Hoe kan dit?"