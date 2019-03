Waar gaat de gemeente Emmen in investeren en op bezuinigen?

De gemeente kampt met onverwachtse miljoenentegenvallers. Eind november, tijdens de bespreking van de begroting in de gemeenteraad, bleek dat het tekort van 2018 op acht miljoen euro zou uitkomen, in plaats van de vier miljoen euro die het college tijdens de begrotingspresentatie had aangegeven.De tekorten zijn veroorzaakt door minder geld vanuit het Rijk, een fors tekort bij stichting De Toegang, hogere WMO-kosten en aanzienlijk minder parkeeropbrengsten. Ook zijn er fikse tekorten op jeugdhulp.De zogeheten investeringsagenda, met daarin de investeringen die de gemeente voor ogen had, is met instemming van de gemeenteraad uit de begroting gehaald, waardoor er een enorm overschot ontstond. Op die manier kon de gemeente een sluitende begroting bij de provincie inleveren, zonder dat Emmen onder toezicht kwam te staan.Maar twee weken geleden bleek het financieel beeld opnieuw 'aanzienlijk verslechterd'. Om hoeveel geld het gaat, wil wethouder Jisse Otter nog niet zeggen. "Maar het gaat eerder om miljoenen dan om een paar ton." Emmen verwacht in mei opnieuw namelijk minder geld vanuit het Rijk.De gemeente moet daarom dit jaar ingrijpend bezuinigen om haar financiën onder controle te houden. Het miljoenentekort loopt verder op door de tegenvallende resultaten van dierenpark Wildlands.Het was een behoorlijke financiële puzzel voor Emmen de afgelopen maanden. Over de gehele linie binnen, maar ook buiten het gemeentehuis is gekeken waar de kaasschaaf overheen kan. Later vandaag wordt dus bekend hoe het college van burgemeester en wethouders de komende jaren verder wil. De gemeenteraad praat er op 21 en 28 maart over en neemt vervolgens een besluit.