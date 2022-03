Supermarktsoap op PBH-terrein blijft voortduren: 'Wat willen we met Zuidlaren?'

Na zo'n tien jaar bakkeleien over de invulling van het Prins Bernardhoeve-terrein (PBH) in Zuidlaren, kunnen de lijsttrekkers in Tynaarlo nog altijd geen overeenstemming bereiken over hoeveel supermarkten er moeten komen. Momenteel wordt ingezet op twee supermarkten, maar dat is voor meerdere partijen geen absolute noodzaak, zo lieten ze weten in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat.

Een van de partijen die zich hierover niet hardop wil uitspreken is de PvdA. "De vraag is nu niet wat Zuidlaren nodig heeft en wat goed is voor de gemeenschap, maar de vraag is meer hoe wij drie supermarkten in het dorp persen", stelt lijsttrekker Koos Dijkstra kritisch. Hij wil kijken waar Zuidlaren behoefte aan heeft en daarop de plannen afstemmen. "Laten we met elkaar vaststellen wat nodig is, en niet uitgaan van per se twee of drie supermarkten met maximale afmetingen."

Bovendien hekelt hij de trend van 'onderzoek na onderzoek' over de toekomst van het PBH-terrein. Dijkstra vindt het overbodig om te kijken of er ruimte is voor bijvoorbeeld een museum of bibliotheek. "Want de kern van de kwestie is: hoeveel supermarkten wil je bouwen?"