Is transferium De Punt 'totaal zinloos' of toch een ideaal verkeersknooppunt?

De komst van het transferium langs de A28 bij De Punt kan lang niet bij iedereen in politiek Tynaarlo goedkeuring vinden. Zo'n vijf jaar geleden stemde de raad nog in met het verkeers- en vervoersknooppunt, maar het is twijfelachtig of een meerderheid na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds voorstander van het plan is. Alleen CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie geven tijdens het RTV Drenthe-verkiezingsdebat aan voor de bouw van het transferium te zijn.

Zo ziet Leefbaar Tynaarlo, momenteel een collegepartij met vier zetels, de aanleg helemaal niet zitten. "Het is totaal zinloos, want er is geen nut en noodzaak voor het transferium. Geef het geld ergens anders aan uit", legt lijsttrekker Jurryt Vellinga uit. "Je kunt het geld beter investeren in goede OV-verbindingen in de gemeente, dan in een transferium waar toch niemand naartoe gaat. Je kunt bussen laten rijden en investeren in fietspaden", schetst hij zijn voorkeursideeën.

Bovendien geldt het argument van verkeersveiligheid niet meer om het knooppunt aan te pakken, zegt Vellinga. Want waar vroeger nog 130 kilometer per uur werd gereden, is dat nu niet meer het geval. "De weg is nu uit zichzelf veiliger geworden."