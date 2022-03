'Slechts' een op de tien Drenten voelt zich onveilig in eigen buurt

In Drenthe voelt 10,4 procent van de mensen zich af en toe of vaak onveilig in de eigen buurt. Daarmee is onze provincie na Friesland (9,4 procent) de provincie met het laagste gevoel van onveiligheid, zo blijkt uit CBS-cijfers uit de Veiligheidsmonitor. Landelijk voelt gemiddeld een op de zes mensen zich weleens onveilig.

Van die 10,4 procent in Drenthe voelt 9,2 procent zich weleens onveilig in de buurt. Voor de resterende 1,2 procent geldt dat ze zich vaak onveilig voelen.

Ook konden respondenten een rapportcijfer geven. Ook hierbij scoorde Friesland landelijk met een 7,8 het hoogst. Drenthe komt daar vlak achter en scoorde een 7,7. Daarnaast is 36,5 procent van de ondervraagde Drenten tevreden over het optreden van de politie in de buurt.

Minder onveilig

Volgens het CBS-onderzoek voelen minder mensen zich op dit moment onveilig in de eigen buurt dan tien jaar geleden. Ongeveer een kwart van de Nederlanders zegt 's avonds geregeld de deur niet open te willen doen. Zo'n tien procent vermijdt onveilige plekken of loopt om.

Emmen