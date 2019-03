Programma zaterdagvoetbal

ACV kende een pijnlijke week. Na de onnodige nederlaag in de competitie tegen koploper Staphorst volgde de uitschakeling in de noordelijke districtsbeker. De formatie van trainer Fred de Boer speelt vanmiddag opnieuw een belangrijk duel, tegen de nummer 2 in de hoofdklasse B: Urk.

Winst is noodzakelijk om in ieder geval niet nu al volledig af te haken in de strijd om het kampioenschap.HZVV kan vanmiddag een forse stap zetten richting de titel in de 1e klasse E. De koploper uit Hoogeveen gaat op bezoek bij Oranje Nassau in Groningen. Een echte zespuntenwedstrijd, want bij winst is het gat tien punten en bij een nederlaag nog maar vier.Een andere topper op deze zaterdag is Vitesse'63 - CSVC. CSVC is koploper met 28 uit 13 en Vitesse'63 staat 3e op twee punten. Deze kraker kunt u vanaf 14.30 uur LIVE zien op onze website.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag: