Schaduwverkiezingen op middelbare school Gieten: 'Vroeg beginnen met politiek'

De schaduwverkiezingen in Gieten zijn onderdeel van een landelijke actie. Meer dan honderd scholen in het voorgezet onderwijs en mbo hebben de komende twee weken hun eigen gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. "We kunnen niet vroeg genoeg met politiek beginnen", vertelt geschiedenisdocent Hendrik Veenstra. "We willen de leerlingen jong kennis laten maken met de democratie en de werking daarvan."

Voor de leerlingen is het de eerste keer dat zij mogen stemmen. "Ergens wel raar, maar ook leuk. Je krijgt niet iedere dag de kans om te stemmen", vertelt de 15-jarige scholier Sarah Kuiper. Leeftijdsgenoot Lena Volkmer is het daarmee eens. "Het is natuurlijk niet echt, maar het is wel leuk om te doen. We leren er deze periode heel veel over. We hebben veel informatie gekregen over de partijen en over vier jaar kan ik stemmen. Het is wel fijn om nu alvast te leren hoe het werkt."