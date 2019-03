Slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster wil fors uitbreiden

Volgens de directie gaat dat geen extra stankoverlast opleveren, zo schrijft Dagblad van het Noorden . De plannen waren er al voordat de huidige fabriek in februari tot de grond toe afbrandde. De nieuwe fabriek, ter grootte van twee voetbalvelden, moet over anderhalf jaar klaar zijn.Noblesse verwerkt slachtafval van kippen tot grondstoffen voor onder meer de diervoederindustrie. Nu de productie tijdelijk stilligt door de verwoestende brand, wordt het slachtafval verwerkt door collega-bedrijven uit Nederland, België en Duitsland.Noblesse Proteïns werd in 2009 opgericht. Drie jaar later werd de fabriek in Wijster geopend. Veel inwoners van Wijster en Drijber zijn niet blij met de fabriek vanwege stankoverlast. Zij hebben hier meerdere malen actie tegen gevoerd.