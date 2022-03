Vis wordt duur betaald door stijgende brandstofprijzen

Niet alleen het rijden met de auto wordt duurder, ook voor een visje moet de klant meer gaan betalen. Door de stijgende brandstofprijzen varen vissersboten minder of zelfs helemaal niet uit. Het gevolg is dat viskramen te maken krijgen met hogere inkoopprijzen. En juist deze hogere prijs wordt doorberekend aan de klant. Dit merken ze ook bij zeevishandel De Valk in Assen.

"Je moet wel aan een paar euro denken", vertelt verkoopster Jessica Everts in viskraam De Valk over de gestegen inkoopprijzen. "Het is niet dat het met een kwartje omhoog gaat." Het geldt voor alle vissoorten, met name voor zalm, paling en kabeljauw. Voor een lekkerbekje en een portie kibbeling hoeft de klant echter geen hele euro extra te betalen. "Dat doen wij niet, want dat vinden wij te hoog. Maar we hebben er wel 50 cent bij opgedaan."

De vis wordt dus duurder betaald, maar dat geldt voorlopig niet voor de Hollandse nieuwe. Everts: "We weten pas in juni wat het met de prijs doet van een nieuwe haring. Er wordt maar één keer in het jaar nieuwe haring gevangen."

'Ik blijf gewoon m'n visje halen'

"Ik blijf zeker een visje halen", vertelt een klant bij de viskraam. "Ik heb er geen problemen mee, financieel niet. En wat het ook moet kosten, ik betaal gewoon de prijs die ze vragen." Een andere klant blijft, ondanks de prijsstijging, ook vaste klant bij de zeevishandelaar. "Ik blijf gewoon een visje halen, dat is logisch, maar door de benzineprijzen ga ik wel minder rijden."