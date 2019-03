24 uur biljarten in strijd tegen de ziekte van Huntington

In zes Drentse cafés wordt dit weekend een biljartmarathon gehouden.Het initiatief komt van Aly Drent uit Zeijen. "We doen dit omdat de man van een goede vriendin de ziekte heeft. Dat heeft ons aan het nadenken gezet en we willen er iets aan doen. De ziekte is voor vijftig procent erfelijk. We kunnen misschien niet meer zo veel voor deze man betekenen, maar we hopen wel wat voor de kinderen te kunnen doen", vertelt Drent.Ze wil met de biljartmarathon geld ophalen voor. Die organisatie zet zich in voor onderzoek naar de ziekte. "Ze willen vier miljoen inzamelen en daar willen wij een steentje aan bijdragen", aldus Drent. En hoe ze op het idee kwam van een biljartmarathon? "Ik ben zelf lid van de biljartclub." De marathon zit er vanavond op en dan zal ook bekend worden hoeveel geld er is opgehaald.Een van de deelnemers aan de marathon is Agnes Blaauwwiekel. "Ik heb nog nooit gebiljart, dus het is hartstikke spannend. Ik heb één lesje gehad en kijk eerst nog even hoe de ervaren biljarters het doen", vertelt ze.Blaauwwiekel vindt het leuk om mee te doen aan de ludieke actie, maar ze vindt het vooral erg belangrijk. Ze komt zelf uit een Huntington-familie. "Mijn vader had de ziekte ook. Hij is inmiddels overleden. Het is goed dat er steeds meer aandacht voor is. Dat was vroeger niet zo." Volgens haar ligt er binnen veel families zelfs een taboe op de ziekte. "Meer aandacht betekent ook erkenning voor de mensen die ermee te maken hebben."De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte. Mensen hebben symptomen die vergelijkbaar zijn met ziektes als Alzheimer, Parkinson en ALS. Er is nog geen geneesmiddel voor de ziekte. In ons landen lijden ongeveer 1.700 mensen aan de ziekte van Huntington. De gemiddelde levensduur na het zichtbaar worden van de eerste symptomen is 17 jaar, meldt het Campagneteam Huntington.