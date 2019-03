Coevorden heeft een activiteitencoördinator

De 58-jarige Willem de Bie gaat de kar trekken bij het organiseren en coördineren van activiteiten in de ganzenstad."Ik zie mijn taken voor het centrum van Coevorden als een zeer mooie aanvulling op mijn entertainmentwerkzaamheden. Organiseren, meedenken, faciliteren en alles wat daar bij komt is mij op mijn lijf geschreven” aldus De Bie. Hij zette eerder een eigen entertainmentbureau op.De komst van een activiteitencoördinator was een wens van de stichting Centrummanagement Coevorden. Die club wil wil de binnenstad van Coevorden verbeteren.