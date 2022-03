Hoogeveense parkeerwachters coulant na invoering nieuw systeem

Parkeerwachters in Hoogeveen zijn voorlopig terughoudend met het uitdelen van parkeerboetes. Het nieuwe contantloze parkeersysteem in Hoogeveen loopt nog niet vlekkeloos en dus wordt ingezet op helpen in plaats van beboeten.

Alle parkeerautomaten in Hoogeveen zijn inmiddels omgebouwd. Daardoor is betalen bij parkeermeters met contant geld niet meer mogelijk. Parkeerders moeten met een bankpas betalen en hun kenteken invoeren. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een parkeerapp.

Praktische problemen

Helemaal soepel ging de overgang niet naar het nieuwe systeem niet. "We zijn wel tegen wat praktische problemen aangelopen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "De plaatjes die de munttoevoer moeten afsluiten, bleken niet te passen. De leverancier heeft nieuwe besteld, deze worden de komende weken geplaatst."

Zolang de kinderziektes in het systeem zitten, zegt de gemeente dat er coulanter wordt omgegaan met betaalfouten. "Met de parkeercontroleurs is besproken dat zij in de beginperiode extra tijd en aandacht geven om het publiek te helpen waar nodig en dus vooral te focussen op helpen in plaats van beboeten", antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA.

Hoe lang de periode van coulance duurt, kan de gemeente nog niet aangeven.

Parkeertelefoon

Hoogeveen wil met het nieuwe parkeersysteem 31.000 euro per jaar besparen. Volgens de gemeente werd nog acht procent van het parkeergeld met muntjes betaald; dat aandeel liep verder terug. Stichting Senioren Platform Hoogeveen maakte zich zorgen, zij vrezen dat niet alle ouderen zich met het nieuwe systeem redden.