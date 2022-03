OM eist celstraffen voor poging tot afpersing en mishandeling kwetsbare man

Voor afpersing en mishandeling is tegen een 27-jarige man uit Emmen door het Openbaar Ministerie (OM) bijna anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist. De man zou zich, samen met een 41-jarige vrouwelijke plaatsgenoot, hebben opgedrongen aan een kwetsbare man (32) uit Stadskanaal. Zij hoorde ruim een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen.

Het slachtoffer woont begeleid binnen een woongroep in Stadskanaal. Op 3 april vorig jaar kreeg hij 's avonds bezoek van de vrouwelijke verdachte. Zij bood hem seksuele diensten aan voor geld. De kwetsbare man ging daar in mee.

Toen het na die tijd op betalen aankwam had het slachtoffer geen contant geld in huis. Ook wist hij wist niet hoe hij geld aan de vrouw moest overmaken via een betaalverzoek voor Tikkie.

Betaalopdrachten

Op dat moment kwam ook de Emmenaar binnen om het slachtoffer 'te helpen' bij de betaling. Beiden probeerden door betaalopdrachten geldbedragen van de rekening van de Kanaalster af te boeken. Dit mislukte. De man moest mee naar een pinautomaat om alsnog de afgesproken 150 euro te pinnen.

De vrouw stapte bij het slachtoffer in de auto. De Emmenaar reed er in zijn eigen auto achteraan. Ze reden tot de vroege ochtend urenlang rond. Onderweg werd bij verschillende pinautomaten pogingen gedaan om te pinnen. De Emmenaar bleef hierbij in de auto zitten, de vrouw stond vlakbij het slachtoffer bij de pinautomaat. Uiteindelijk greep zij naar het pasje van het slachtoffer. De Emmenaar zou hem hebben geslagen en geschud.

390.000 euro

Het slachtoffer werd tegen zeven uur in de ochtend bij zijn woning afgezet. Overstuur nam hij contact op met zijn familie. Die vingen de man wekenlang na het incident op. Eén van de betaalopdrachten was toch gelukt, zo bleek later. Ruim 2700 euro kwam op die manier op de rekening van de 27-jarige Emmenaar terecht.

In totaal stond er een bedrag van 390.000 euro klaar om van de rekening van het slachtoffer naar de verdachten te verdwijnen. Maar dat mislukte wonderwel. De verdachten kwamen in beeld door het rekeningnummer van de 27-jarige verdachte en door camerabeelden bij pinautomaten.

Schadeclaim

Het slachtoffer kampt nog steeds met angstgevoelens. Hij claimt ruim 9000 euro schadevergoeding. Volgens familie van de Kanaalster is hij niet capabel genoeg om bankzaken te doen. De seks-afspraak voor geld zou hem dan ook volledig hebben overrompeld.

De vrouw vond niet dat de Kanaalster was afgeperst. "We hadden gewoon een gesprek. We zouden het geld pinnen. En dat lukte niet", zei ze tegen de rechter. De mannelijke verdachte kampte destijds met een drugsverslaving en wist zich weinig van die nacht te herinneren.

Beiden hebben een strafblad. De vrouw liep nog in de proeftijd van een eerdere opgelegde voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De officier van justitie wil die straf niet op de vrouw verhalen, omdat de vrouw op dit moment ook wordt behandeld.