'Sportraad gaat boekje te buiten met uitspraken over Formule 1'

De Sportraad is buiten zijn boekje gegaan en diskwalificeert zichzelf door te stellen dat Assen niet meer in de race is voor het organiseren van de Formule 1. Bovendien moet de club op de schop, omdat er te veel randstedelingen in zitten. Dat zegt fractievoorzitter Willemien Meeuwissen van de VVD Drenthe in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Iedereen weet dat Zandvoort op nummer 1 staat. Maar wij zeggen: als dat niet mocht lukken, dan zijn we er in Assen klaar voor. De Sportraad vindt dat we dat niet mogen zeggen. Maar daarmee gaan ze echt buiten hun boekje", aldus Meeuwissen.Meeuwissen doet haar beklag, samen met collega's uit Groningen en Friesland in een opiniërend artikel in. Ze vinden dat de Sportraad op de schop moet."We zijn eens gaan kijken wie er in de Sportraad zitten. Vier van de leden komen uit Amsterdam. En de mensen die niet uit Amsterdam komen, komen wel uit die regio. Wij vinden eigenlijk dat een noorderling ontbreekt. We zien daarom een schone taak weggelegd voor Hans Nijland, die na dit seizoen stopt als directeur bij FC Groningen."De Nederlandse Sportraad vroeg de overheid eerder in een open brief gevraagd de komst van de Formule 1 naar Zandvoort te financieel te ondersteunen. Meeuwissen kan zich er niet in vinden."Wij vinden helemaal niet dat er geld in gestopt moet worden. Er hoeft geen geld van de overheid bij. En we hebben vanuit Assen gehoord dat geld niet nodig is. Dat kan allemaal vanuit de markt komen", zegt ze in Cassata.