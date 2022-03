Fysiotherapeut in Hoogeveen sluit zwembad door stijgende gasprijzen

De stijgende gasprijzen nopen fysiotherapiepraktijk De Leeuwerik in Hoogeveen tot het sluiten van het zwembad. Rendabel het bad op temperatuur brengen, is niet meer mogelijk. Zwemlessen en behandelingen in het zwemwater moeten worden verhuisd naar een ander bad.

"Met de stijgende energieprijzen is het niet meer houdbaar. Het contract dat we hadden, is op 1 februari gestopt. Bad timing", zegt Theo de Haas van De Leeuwerik. De fysiotherapeut-manueel therapeut ziet dat een nieuw betaalbaar contract onhaalbaar is. "Door de situatie lopen de kosten dan schrikbarend op."

De gasprijzen zitten al maanden in de lift. Na de Russische invasie in Oekraïne neemt de onzekerheid op de energiemarkt verder toe. Daardoor zijn energieleveranciers ook huiverig nieuwe contracten af te sluiten.

Temperatuur

Het bad van De Leeuwerik, dat sowieso al prijzig in onderhoud is, is 4 bij 10 meter en 1,40 meter diep. Flink wat water om te verwarmen dus. "Het oefenbad moet op 31 à 32 graden zijn. Daar zaten we al aan te morrelen, maar dat is niet meer houdbaar."

Financieel gezien is het voor De Haas een eenvoudige beslissing. "Als ondernemer zeg ik: het is gewoon een slechte business case, daar moet je vanaf. En het biedt nieuwe kansen, want we gaan de ruimte ombouwen naar een oefenzaal." Maar vanuit de zorggedachte doet het meer pijn. "Een groot verlies is het zeker, het is ontzettend jammer dat we niet meer kunnen bieden wat we konden."

"Het is vrij uniek dat je als praktijk een zwembad binnen de muren hebt", zegt De Haas. "Het is ideaal om mensen die slecht ter been zijn of die slechte gewrichten hebben aan het bewegen te krijgen. In het water gaat dat zoveel makkelijker. Mensen uit de wijde omgeving komen hier dan ook naar toe, vanuit Meppel en Assen. Er wordt ook gericht naar verwezen."

De Dolfijn