Cassata#25: Over de biografie van Jacques Tichelaar en de Ronde van Drenthe

Deze week kwam het boek Slagkracht uit. Een biografie van oud-commissaris van de koning Jacques Tichelaar. De hoofdpersoon zelf en de auteur zijn te gast in Cassata. Ook de 'koningin' van de Ronde van Drenthe is er: Femmy van Issum. Ze praat over 60 jaar wielerspektakel in Drenthe. In het Radioforum worden actuele kwesties besproken.

Tafelgast in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is Nico Uppelschoten, voorman van de PVV Drenthe.02.30 Tafelgast Nico Uppelschoten van de PVV over de Provinciale Statenverkiezingen08.10 Jacques Tichelaar en auteur Birte Schohaus over zijn biografie Slagkracht.28.35 Tafelgast Nico Uppelschoten over de Provinciale Statenverkiezingen35.00 Femmy van Issum over de Ronde van Drenthe43.32 Kwestie van kiezen: tafelgast Nico van Uppelschoten krijgt een aantal stellingen voorgelegd.51.20 In het radioforum behandelen tafelgast Nico van Uppelschoten, VVD-Statenfractievoorzitter Willemien Meeuwissen en GroenLinks Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema de Formule1, de Lelylijn, de biografie van Tichelaar en de parlementaire enquête gaswinning.Margriet BenakJacques Tichelaar, oud-CdK DrentheBirte Schohaus, auteur biografie SlagkrachtFemmy van Issum, voorzitter Ronde van DrentheNico Uppelschoten, PVV-lijsttrekkerWillemien Meeuwissen, VVD- StatenfractievoorzitterWim-Jan Renkema, GroenLinks Tweede Kamerlid