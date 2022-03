Uitslaande brand in woning Emmer-Compascuum, bewoners zijn veilig

In een woning aan de Kloosterweg in Emmer-Compascuum is vanavond rond 19.00 uur brand uitgebroken. Omdat er sprake is van een uitslaande brand is de omgeving rondom de woning afgezet, mede vanwege mogelijk explosiegevaar.

Volgens een woordvoerder van de brandweer woedt de brand op zowel de beneden- als bovenverdieping van de woning en hebben de bewoners de woning tijdig kunnen verlaten. Omdat er ook een huisdier in de woning aanwezig was toen de brand uitbrak, is ook de Dierenambulance ter plaatse.