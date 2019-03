Assenaren opgepakt voor online handel in nepmerkkleding

De kleding is in beslag genomen (foto: Politie.nl)

Een man (36) en vrouw (27) uit Assen zijn eind deze week opgepakt, omdat ze zouden handelen in nepmerkkleding. De politie kwam de twee op het spoor door advertenties die ze op internet hadden staan. In die advertenties boden de twee kleding van dure merken aan voor weinig geld.

Na onderzoek deed de politie invallen in de beide huizen van de verdachten. "Vooral in de woning van de vrouw werden veel namaak schoenen, jassen, truien, mutsen en shirts aangetroffen", aldus de politie.De kleding is in beslag genomen. De politie zoekt nog uit waar de kleding vandaan komt. "Alle merkhouders doen aangifte van inbreuk op het merkenrecht. De goederen kunnen in sommige gevallen, door gebruik van verkeerde lijm of verfsoorten, ook schadelijk voor de volksgezondheid zijn."