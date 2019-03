Janneke Ensing achtste in Strade Bianche

Janneke Ensing uit Gieten is achtste geworden in de Strade Bianche. De overwinning in de Italiaanse wielerklassieker werd gegrepen door Annemiek van Vleuten.

De Deense Annika Langvad eindigde op ruim een halve minuut als tweede. Katarzyna Niewiadoma uit Polen werd derde. De Strade Bianche, die deels over verharde en deels over onverharde wegen gaat, is de eerste World Tour-wedstrijd op de vrouwenkalender."Ik had gehoopt op een betere uitslag. Met mijn ploeg reed ik om te winnen", blikt Ensing terug. "Ik denk dat er meer in had gezeten als ik iets zuiniger had gereden op bepaalde momenten. Dan was misschien een podiumplek wel mogelijk geweest. Maar ja, ik heb alles gegeven."